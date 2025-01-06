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06 січня 2025, 12:38

Готували масовий теракт серед військових на Київщині: правоохоронці затримали російських агентів

06 січня 2025, 12:38
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фото: СБУ
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СБУ запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Затримані четверо учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення.

При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і 3-х інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано.

Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту.

За матеріалами слідства, всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ.

Одним із агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

Ще один учасник мережі – 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

Сам "початковий тайник" облаштували дві жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб рф зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучили 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

Фігурантам повідомили про підозру. Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці по "гарячих слідах" затримали двох агентів Росії, які 24 грудня здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області – було підірвано вибуховий пристрій біля ТЦК у Бердичеві.

СБУ теракт військові Київська область агент рф
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