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07 січня 2025, 14:01

Шпигували за відомими волонтерами та посадовцями: СБУ затримала агентів ФСБ

07 січня 2025, 14:01
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фото: СБУ
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СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка на замовлення росіян збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. До "роботи" він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за "об'єктами", у тому числі з використанням оптичних приладів.

Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів. Він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним "звітом" направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

СБУ затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників.

Встановлено, що фігуранти також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

При обшуках у затриманих вилучили 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії із доказами злочинів.

Затриманим повідомили про підозру. Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали російських агентів, які готували масовий теракт серед військових на Київщині.

Київ СБУ агент рф волонтери чиновники Дніпро Одеса
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