На Луганщині росіяни втратили гармати, міномети та склади БК
Воїни-прикордонники підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» продовжують нищити ворожі військові цілі поблизу Кремінної та Серебрянського лісництва
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Знищено 12 одиниць військового транспорту, 2 гармати та 2 міномети окупантів. Спалено 3 склади з боєкомплектом та пально-мастильними матеріалами на Луганщині, знищено позиції та укріплення ворогів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на одній із активних ділянок фронту прикордонники знищили російський бронетранспортер ― БТР-70. Ворожу бронетехніку вполював український дрон-камікадзе.
Також прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.
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