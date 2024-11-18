На Луганщині росіяни втратили гармати, міномети та склади БК

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Знищено 12 одиниць військового транспорту, 2 гармати та 2 міномети окупантів. Спалено 3 склади з боєкомплектом та пально-мастильними матеріалами на Луганщині, знищено позиції та укріплення ворогів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на одній із активних ділянок фронту прикордонники знищили російський бронетранспортер ― БТР-70. Ворожу бронетехніку вполював український дрон-камікадзе.

Також прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.