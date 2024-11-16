Захисники Донеччини показали, як знищили танк, піхоту та переправу окупантів
Днями оператори дронів прикордонної бригади «Помста» успішно відпрацювали по ворожих цілях на Донеччині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Потужних ударів по окупантах завдали пілоти з комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".
"Десятки окупантів ліквідовано, десятки поранено, знищено танк та декілька одиниць автотранспорту, склад боєкомплекту, РЕБ та ворожу переправу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1 650 російських загарбників, вісім танків, кілька десятків бойових броньованих машин і артилерійських систем ворога.
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