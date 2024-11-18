В Луганской области россияне потеряли пушки, минометы и склады БК

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Уничтожено 12 единиц военного транспорта, 2 пушки и 2 миномета оккупантов. Сожжено 3 склада с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области, уничтожены позиции и укрепление врагов", – говорится в сообщении.

Напомним, на одном из активных участков фронта пограничники уничтожили российский бронетранспортер - БТР-70. Вражескую бронетехнику атаковал украинский дрон-камикадзе.

Также пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян на Харьковщине.