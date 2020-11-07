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07 ноября 2020, 17:15 3

Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине

07 ноября 2020, 17:15 3
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Президенту продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля, которые есть у пограничников
Президенту продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля, которые есть у пограничников
Фото: Офис президента Украины
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Во время рабочей поездки на Луганщину Президент Украины Владимир Зеленский посетил отделения инспекторов пограничной службы «Рассыпное».

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет RegioNews.

Глава государства ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников. Группа быстрого реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации.

Президент также осмотрел образцы специальной техники – автомобили "Козак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях.

Также Зеленский осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов. Лабораторное отделение оснащено современным оборудованием, в частности, рентген-аппаратами, аппаратами компьютерной томографии и УЗИ. Часть оборудования закуплена за счет средств, выделенных из Фонда борьбы с COVID-19. Полевой госпиталь имеет необходимое оборудование для отопления в зимний период.

В административном здании отделения президенту продемонстрировали систему видеонаблюдения за рубежом, учебные кабинеты и столовую.

В режиме видеосвязи глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.

Кроме того, Владимир Зеленский пообщался с пограничниками и вручил государственные награды.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду о том, что план урегулирования ситуации на Донбассе, предложенный Леонидом Кравчуком, рассмотрят уже на следующей неделе.

Владимир Зеленский пограничники президент Луганская область визит
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