Єрмак сподівається, що план Кравчука по Донбасу почнуть розглядати наступного тижня
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання про те, що план урегулювання ситуації на Донбасі, запропонований Леонідом Кравчуком, розглянуть вже наступного тижня.
Про це йдеться у повідомленні Офісу президента, пише RegioNews.
Якщо ми говоримо про ТКГ, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надісланий пані Грау (спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау – ред.). Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що він почне розглядатися вже наступного тижня", – зазначив керівник ОП.
За словами Єрмака, у вівторок, 10 листопада, продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.
А 13 листопада ми домовилися про проведення відеоконференції радників у Нормандському форматі. Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в другому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території", – повідомив глава Офісу Президента.
Нагадаємо, Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних Києву територіях Донбасу.