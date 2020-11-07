Єрмак сподівається, що план Кравчука по Донбасу почнуть розглядати наступного тижня

План дій уже надіслали представниці голови ОБСЄ в Україні

План дій уже надіслали представниці голови ОБСЄ в Україні

Фото: Офіс президента України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання про те, що план урегулювання ситуації на Донбасі, запропонований Леонідом Кравчуком, розглянуть вже наступного тижня.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента, пише RegioNews.

Якщо ми говоримо про ТКГ, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надісланий пані Грау (спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау – ред.). Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що він почне розглядатися вже наступного тижня", – зазначив керівник ОП.

За словами Єрмака, у вівторок, 10 листопада, продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

А 13 листопада ми домовилися про проведення відеоконференції радників у Нормандському форматі. Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в другому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території", – повідомив глава Офісу Президента.

Нагадаємо, Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних Києву територіях Донбасу.