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07 листопада 2020, 11:13 4

На відновлення економіки Донбасу виділять 100 млн доларів

07 листопада 2020, 11:13 4
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Також, у рамках цих грошей, хочуть відновити підприємництво
Також, у рамках цих грошей, хочуть відновити підприємництво
twitter.com/ZelenskyyUa
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Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних Києву територіях Донбасу.

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій на сході", - написав Зеленський.

Президент також подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на передовій пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі.

Володимир Зеленський Донбас Світовий банк економіка підприємці
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