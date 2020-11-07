На відновлення економіки Донбасу виділять 100 млн доларів
Також, у рамках цих грошей, хочуть відновити підприємництво
Також, у рамках цих грошей, хочуть відновити підприємництво
Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних Києву територіях Донбасу.
Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.
Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій на сході", - написав Зеленський.
Президент також подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на передовій пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі.
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