На відновлення економіки Донбасу виділять 100 млн доларів

Також, у рамках цих грошей, хочуть відновити підприємництво

Також, у рамках цих грошей, хочуть відновити підприємництво

twitter.com/ZelenskyyUa

Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних Києву територіях Донбасу.

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter. Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення економіки і підприємництва підконтрольних територій на сході", - написав Зеленський. Президент також подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на передовій пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі.

.