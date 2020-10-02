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02 жовтня 2020, 20:57

ДСНС повідомила про 8 загиблих і 4 зниклих безвісти на пожежах на Луганщині

02 жовтня 2020, 20:57
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Вогнем знищено та пошкоджено понад 550 будівель та споруд
Фото: ДСНС України
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Рятувальники оприлюднили оперативну інформацію щодо ліквідації пожеж на Луганщині станом на 18:00 2 жовтня.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

За підрахунками рятувальників, орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 19 тисяч га.

Виявлено тіла 8 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 - отриманих опіків, 3 - серцевих нападів, причина смерті ще однієї особи встановлюється, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісті 4 особи.

Всього до гасіння залучено 2505 чоловік та 260 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32 П та 3 вертольоти ДСНС. Проведено ротацію особового складу Донецької та Харківської областей.

Працює #авіація_ДСНС Протягом сьогоднішнього дня на території Луганської області здійснено 59 скиди (190 тон води). Усього з початку гасіння пожеж - 119 скидів (430 тон води).

Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Авіацією ДСНС протягом 2 жовтня здійснено 102 скиди (318 тон води). З початку гасіння пожеж 162 скиди (558 тон води).

оперативна інформація щодо ліквідації пожеж на Луганщині станом на 18:00 2 жовтня орієнтовна площа пройдена вогнем...

Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Луганській області пожежі локалізували, населені пункти захищені.

Луганська область Луганщина пожежа рятувальники ДСНС загиблі
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