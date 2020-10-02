ГСЧС сообщила о 8 погибших и 4 пропавших без вести на пожарах на Луганщине
Спасатели обнародовали оперативную информацию по ликвидации пожаров на Луганщине по состоянию на 18:00 2 октября.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
По подсчетам спасателей, ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 19 тысяч гектаров.
Обнаружены тела 8 человек, из которых: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - сердечных приступов, причина смерти еще одного человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.
Всего к тушению привлечено 2505 человек и 260 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Донецкой и Харьковской областей.
Работает #авіація_ДСНС в Течение сегодняшнего дня на территории Луганской области совершено 59 сбросы (190 тонн воды). Всего с начала тушения пожаров - 119 сбросов (430 тонн воды).Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 2 октября 2020 г.
Авиацией ГСЧС в течение 2 октября совершено 102 сброса (318 тонн воды). С начала тушения пожаров 162 сброса (558 тонн воды).
оперативная информация по ликвидации пожаров на Луганщине по состоянию на 18:00 2 октября ориентировочная площадь пройденная огнем...Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 2 октября 2020 г.
Напомним, в Луганской области пожары локализовали, населенные пункты защищены.