ГСЧС сообщила о 8 погибших и 4 пропавших без вести на пожарах на Луганщине

Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений

Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели обнародовали оперативную информацию по ликвидации пожаров на Луганщине по состоянию на 18:00 2 октября.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По подсчетам спасателей, ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 19 тысяч гектаров.

Обнаружены тела 8 человек, из которых: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - сердечных приступов, причина смерти еще одного человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Всего к тушению привлечено 2505 человек и 260 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Донецкой и Харьковской областей.

Работает #авіація_ДСНС в Течение сегодняшнего дня на территории Луганской области совершено 59 сбросы (190 тонн воды). Всего с начала тушения пожаров - 119 сбросов (430 тонн воды). Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 2 октября 2020 г.

Авиацией ГСЧС в течение 2 октября совершено 102 сброса (318 тонн воды). С начала тушения пожаров 162 сброса (558 тонн воды).

оперативная информация по ликвидации пожаров на Луганщине по состоянию на 18:00 2 октября ориентировочная площадь пройденная огнем... Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 2 октября 2020 г.

Напомним, в Луганской области пожары локализовали, населенные пункты защищены.