На Донбасі поранили українського військового

Стан його здоров`я задовільний

Стан його здоров`я задовільний

Фото: Facebook

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших бригад збройні підрозділи Російської Федерації шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Під час одного з обстрілів поранено українського військового.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, вогонь зі стрілецької зброї противник відкривав неподалік Авдіївки та Золотого, з гранатометів різних систем – поблизу Миронівського, Новотроїцького та Золотого.

Ще одне порушення режиму припинення вогню зафіксоване в районі населеного пункту Зайцеве. Тут, унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета, один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.

Крім того,військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізують пожежу поблизу Новоолександрівки, а також неподалік Кряківки, де вогонь розповсюджується у напрямку селища Оріхове-Донецьке. Окрім того, триває гасіння пожежі поблизу Трьохізбенки. Вогонь на цій ділянці поширюється у напрямку населених пунктів Муратове, Капітанове та Гречишкине. Боротьба з вогняною стихією триває і між населеними пунктами Половинкине – Байдівка, Артема – Малинове – Піщане.

До ліквідації пожеж залучено понад 250 осіб особового складу підрозділів Об’єднаних сил, ДСНС та лісових господарств, а також більше ніж 40 одиниць техніки.

Також у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 8 га території та передано на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Упродовж доби відремонтовано 2 будинки, ще на 6 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, 29 вересня військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізували пожежу на ділянці розміром близько 4 га неподалік населеного пункту Боброве.