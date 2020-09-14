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14 вересня 2020, 17:38 1

На Київщині чиновники незаконно здали в оренду землі в елітній Конча-Заспі

14 вересня 2020, 17:38 1
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Вартість незаконно відчуженої землі становить понад 600 мільйонів гривень
Вартість незаконно відчуженої землі становить понад 600 мільйонів гривень
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Служба безпеки України викрила посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області на багатомільйонних махінаціях із елітними земельними ділянками, розташованими у Конча-Заспі.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 га.

За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 млн грн. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку АТ "Укрпошта".

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях селищної ради та нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку вилучено документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду на зазначені земельні ділянки накладено арешт та встановлено заборону на їх відчуження.

Нагадаємо, на Київщині розкрили схему присвоєння землі чиновниками Держгеокадастру

СБУ кримінальна справа земля Конча-Заспа оренда Укрпошта Київська область
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