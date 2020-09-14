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14 сентября 2020, 17:55 4

На Черкащине прекратили деятельность интернет-провайдера, который работал на "ЛНР"

14 сентября 2020, 17:55 4
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Владельца провайдера задержали в Харькове
Владельца провайдера задержали в Харькове
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал на оккупационную власть так называемой «ЛНР».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что частный предприниматель является владельцем фирмы по предоставлению интернет-услуг на Черкащине и на временно оккупированной территории.

Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика закрытыми каналами к террористической организации "ЛНР". За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированием и прокуратуре так называемой "ЛНР". Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и совершать киберпреступления под видом украинских пользователей.

Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в Харькове после возвращения из временно оккупированной территории.

Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности.

В настоящее время следователи СБУ сообщили о подозрении фигуранту по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев, без права внесения залога.

Напомним, СБУ проведет антитеррористические учения в Луганской области.

ЛНР СБУ бизнес уголовное дело Харьков Черкасская область интернет предприниматели
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