На Черкащине прекратили деятельность интернет-провайдера, который работал на "ЛНР"
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал на оккупационную власть так называемой «ЛНР».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Оперативники установили, что частный предприниматель является владельцем фирмы по предоставлению интернет-услуг на Черкащине и на временно оккупированной территории.
Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика закрытыми каналами к террористической организации "ЛНР". За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированием и прокуратуре так называемой "ЛНР". Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и совершать киберпреступления под видом украинских пользователей.
Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в Харькове после возвращения из временно оккупированной территории.
Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности.
В настоящее время следователи СБУ сообщили о подозрении фигуранту по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев, без права внесения залога.
Напомним, СБУ проведет антитеррористические учения в Луганской области.