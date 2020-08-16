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16 серпня 2020, 17:50 2

Снайпер з "ЛНР" добровільно здався українським військовим

16 серпня 2020, 17:50 2
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Зараз ним займаються компетентні органи
Зараз ним займаються компетентні органи
Фото з відкритих джерел
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Підрозділи об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера у якого було виявлено військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів в російських рублях та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами і добровільно вирішив здатися Збройним Силам України.

Також штаб ООС повідомляє, що для того, аби боротися із дезертирством збройні формування РФ сформували цілі "загороджувальні загони".

На своїх медійних ресурсах окупанти "з гіркотою в серці" повідомляють, що їхнє командування тепер віддає накази знищувати потенційних дезертирів. Біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби.

Сьогодні, підрозділи об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера у якого було виявлено військовий квиток так званої...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 16 серпня 2020 р.

Нагадаємо, на Донбасі не фіксують обстрілів другу добу поспіль.

ЛНР ООС штаб Луганська область дезертир
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