Снайпер из "ЛНР" добровольно сдался украинским военным
Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера у которого был обнаружен военный билет так называемой «ЛНР», небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств от главарей, командующих оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины.
Также штаб ООС сообщает, что для того, чтобы бороться с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды".
На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. Возле населенного пункта Луганское снайпер застрелил врага своего же коллегу за самовольное оставление места службы.
Сегодня, подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера у которого был обнаружен военный билет так называемой...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 16 августа 2020 г.
Напомним, на Донбассе не фиксируют обстрелов вторые сутки подряд.