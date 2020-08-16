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16 августа 2020, 17:50 1

Снайпер из "ЛНР" добровольно сдался украинским военным

16 августа 2020, 17:50 1
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Фото из открытых источников
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Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера у которого был обнаружен военный билет так называемой «ЛНР», небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств от главарей, командующих оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины.

Также штаб ООС сообщает, что для того, чтобы бороться с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды".

На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. Возле населенного пункта Луганское снайпер застрелил врага своего же коллегу за самовольное оставление места службы.

Сегодня, подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера у которого был обнаружен военный билет так называемой...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 16 августа 2020 г.

Напомним, на Донбассе не фиксируют обстрелов вторые сутки подряд.

ЛНР ООС штаб Луганская область дезертир
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