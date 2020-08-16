Снайпер из "ЛНР" добровольно сдался украинским военным

Сейчас им занимаются компетентные органы

Сейчас им занимаются компетентные органы

Фото из открытых источников

Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера у которого был обнаружен военный билет так называемой «ЛНР», небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств от главарей, командующих оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины.

Также штаб ООС сообщает, что для того, чтобы бороться с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды".

На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. Возле населенного пункта Луганское снайпер застрелил врага своего же коллегу за самовольное оставление места службы.

Напомним, на Донбассе не фиксируют обстрелов вторые сутки подряд.