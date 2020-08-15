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15 серпня 2020, 13:49 4

В ОРДЛО незаконно позбавлені волі 235 українців - СБУ

15 серпня 2020, 13:49 4
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Питання звільнення громадян намагаються вирішити міжнародним дипломатичним шляхом
Питання звільнення громадян намагаються вирішити міжнародним дипломатичним шляхом
Фото: з відкритих джерел
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Відповідно до інформації Служби безпеки України в ОРДЛО бойовиками угруповань "ДНР" та "ЛНР" незаконно позбавлені волі 235 людей.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Радіо Свобода".

За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб", – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, скільки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" здалися СБУ за час війни на Донбасі.

Нагадаємо, Україна в рамках підготовки до чергового засідання Тристоронньої контактної групи передала до ОБСЄ оновлений список для обміну утримуваними особами.

ЛНР РФ війна бойовики ДНР полонені
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