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10 серпня 2020, 20:32 5

На Луганщині відбулися протести з вимогою проведення виборів на всій території області

10 серпня 2020, 20:32 5
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У Сєвєродонецьку протестувальники вимагали місцевих виборів і звільнення голови ЛОДА Гайдая
У Сєвєродонецьку протестувальники вимагали місцевих виборів і звільнення голови ЛОДА Гайдая
Фото: Суспільне Донбас
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Сьогодні, 10 серпня, на мітинг біля стін Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації зібралися жителі Луганської області з вимогою скасувати Постанову ЦВК про заборону проведення місцевих виборів у восьми ОТГ Луганській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне Донбас.

В руках присутні тримали плакати "Лисичанськ сам вибере собі владу", "Гайдая у відставку", "Сєвєродонецьк - за вибори", "Ми перемогли бандитів - і з Гайдаєм впораємося", "Ми не дамо вкрасти наш голос".

Разом зі скасуванням скандального рішення ЦВК, мітингувальники вимагали відставки голови Луганської ОДА Сергія Гайдая. Активісти принесли під стіни ВЦА сміттєвий бак.

Чому, в той час, як Президент Зеленський приїжджає на передову і констатує дотримання перемир'я, його ставленик Сергій Гайдай доповідає Центрвиборчкому про неможливість проведення виборів у зв'язку з обстрілами? Тобто, коли потрібно хвалитися успіхами - у нас мир на Донбасі, а коли потрібно рятувати свої позиції - війна?", - заявив під час свого виступу Дмитро Конов, голова виборчої комісії м. Лисичанська.

Учасники акції переконані зажадали від Президента України і міжнародних організацій втрутитися в ситуацію і не допустити скасування місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях. У багатьох містах Луганської області напередодні також пройшли флешмоби "Я маю право голосу" на підтримку проведення місцевих виборів.

Сьогоднішній мітинг, за словами протестувальників, тільки початок безстрокових акцій протесту по всій Україні. Уже найближчим часом активісти обіцяють продовжити мітинги під стінами Центральної виборчої комісії в Києві.

Нагадаємо, вчора ЦВК визначила території Донеччини та Луганщини, на яких неможливо провести вибори.

Луганська область Луганщина Донбас вибори ЦВК акція протести ОДА голова
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