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10 серпня 2020, 18:05 7

Голова Запорізької ОДА Боговін представив своїх чотирьох заступників

10 серпня 2020, 18:05 7
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Він заявив, що особисто проводив співбесіди з кандидатами
Він заявив, що особисто проводив співбесіди з кандидатами
Фото: Facebook
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10 серпня голова Запорізької ОДА Віталій Боговін відзвітував про свою діяльність на посаді в липні і представив команду заступників.

Про це повідомляє місцеве видання 061.ua, передає RegioNews.

Першим заступником Боговіна став депутат Запорізької міської ради Віталій Тишечко. Олександр Свистун відповідатиме за гуманітарний блок.

Питаннями ЖКГ та капітального будівництва буде займатися Віталій Кардаш, до цього він працював у Департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА.

Олена Теряєва відповідатиме за охорону здоров’я та соціальні питання, до цього вона працювала директором Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України і директором Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Голова Запорізької ОДА додав, що особисто формував команду і проводив співбесіди.

Нагадаємо, 12 червня у Запоріжжі представили нового голову ОДА Віталія Боговіна. 5 серпня Уряд погодив заступників голів Вінницької і Запорізької ОДА.

Запоріжжя ОДА Віталій Боговін заступник кадри призначення
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