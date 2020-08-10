Колишній мер Скадовська Олександр Яковлєв оголосив про участь у місцевих виборах

Яковлєв має намір боротися за крісло голови Скадовської ОТГ

Яковлєв має намір боротися за крісло голови Скадовської ОТГ

Фото: Олександр Яковлєв Facebook

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews з посиланням на "Південні вісті".

Як відомо, Олександра Яковлєва відсторонили від посади мера в 2018 році за порушення антикорупційного законодавства.

У червні 2017 року Скадовський райсуд спочатку визнав Яковлєва винним у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією, і оштрафував більш ніж на 3 тисячі грн за голосування на сесії за нарахування премій самому собі. Потім у грудні цього ж року райсуд визнав Яковлєва винним у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією, і оштрафував майже на 7 тисяч грн за купівлю товарів у фірми, яка належить його власній дружині.

Суди всіх інстанцій підтвердили неправомірність дій скадовського мера, і навесні 2018 року він був відсторонений від займаної посади. Однак вже після звільнення знову скоїв корупційне правопорушення, не опублікувавши декларацію про доходи на сайті НАЗК. Таким чином, стосовно Яковлєва знову був складений адмінпротокол, але останньому вдалося затягнути терміни його розгляду, банально не з'являючись в судові засідання. Тому суддя хоч і визнав ексмера винним у черговому корупційному проступку, але справу закрив, звільнивши його від покарання.

Проблеми з корупцією є і у одного з членів команди Яковлєва Олександра Грищенка, який працював першим заступником міського голови. Після звільнення він також не подав декларацію про доходи. Внаслідок цього ексчиновника суд визнав корупціонером і оштрафував його майже на тисячу гривень.

МИ ПОВЕРТАЄМОСЯ! Ставши міським головою, і побачивши усі обмеження, які має місто районного значення, в квітні 2016... Опубліковано Олександром Яковлєвим Субота, 8 серпня 2020 р.

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