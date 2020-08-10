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10 августа 2020, 20:32 5

На Луганщине состоялись протесты с требованием проведения выборов на всей территории области

10 августа 2020, 20:32 5
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В Северодонецке протестующие требовали местных выборов и увольнения главы ЛОГА Гайдая
В Северодонецке протестующие требовали местных выборов и увольнения главы ЛОГА Гайдая
Фото: Общественное Донбасс
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Сегодня, 10 августа, на митинг у стен Северодонецкой военно-гражданской администрации собрались жители Луганской области с требованием отменить Постановление ЦИК о запрете проведения местных выборов в восьми ОТГ Луганской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Донбасс.

В руках собравшиеся держали плакаты "Лисичанск сам выберет себе власть", "Гайдая в отставку", "Северодонецк - за выборы", "Мы победили бандитов - и с Гайдаем справимся", "Мы не дадим украсть наш голос".

Вместе с отменой скандального решения ЦИК, митингующие требовали отставки главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. Активисты принесли под стены ВЦА мусорный бак.

Почему, в то время, как Президент Зеленский приезжает на передовую и констатирует соблюдение перемирия, его ставленник Сергей Гайдай докладывает Центризбиркома о невозможности проведения выборов в связи с обстрелами? То есть, когда нужно хвастаться успехами - у нас мир на Донбассе, а когда нужно спасать свои позиции - война?", - заявил во время своего выступления Дмитрий Конов, председатель избирательной комиссии г Лисичанска.

Участники акции убеждены потребовали от Президента Украины и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Во многих городах Луганской области накануне также прошли флешмобы "Я имею право голоса" в поддержку проведения местных выборов.

Сегодняшний митинг, по словам протестующих, только начало бессрочных акций протеста по всей Украине. Уже в ближайшее время активисты обещают продолжить митинги под стенами Центральной избирательной комиссии в Киеве.

Напомним, вчера ЦИК определила территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы.

Луганская область Луганщина Донбасс выборы ЦИК акция протесты ОГА глава
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