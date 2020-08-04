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У Лисичанську офіційно представили голову ВЦА
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
04 серпня 2020, 16:19 1

У Лисичанську офіційно представили голову ВЦА

04 серпня 2020, 16:19 1
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Ним став Олександр Заїка
Ним став Олександр Заїка
Фото: скрін відео
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Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай офіційно представив керівника Лисичанської військово-цивільної адміністрації.

Про це пише Regionews з посиланням на ІА "Вчасно".

Новопризначений голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка народився в Маріуполі. Працював у податковій службі, прокуратурі, із 2014-го року перебуває на військовій службі.

Я прийшов у Лисичанськ працювати, виправляти колапс, який є у місті. Я для цього докладу максимум зусиль", — заявив Олександр Заїка під час офіційного представлення.

Нагадаємо, 27 липня, військово-цивільна адміністрація введена в Лисичанську Луганської області.

Наступного дня, 28 липня у Сєвєродонецьку теж створена військово-цивільна адміністрація.

Луганська область Луганщина Лисичанськ ВЦА голова
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