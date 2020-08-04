У Лисичанську офіційно представили голову ВЦА

Ним став Олександр Заїка

Ним став Олександр Заїка

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Про це пише Regionews з посиланням на ІА "Вчасно".

Новопризначений голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка народився в Маріуполі. Працював у податковій службі, прокуратурі, із 2014-го року перебуває на військовій службі.

Я прийшов у Лисичанськ працювати, виправляти колапс, який є у місті. Я для цього докладу максимум зусиль", — заявив Олександр Заїка під час офіційного представлення.

Нагадаємо, 27 липня, військово-цивільна адміністрація введена в Лисичанську Луганської області.

Наступного дня, 28 липня у Сєвєродонецьку теж створена військово-цивільна адміністрація.