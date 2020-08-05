На Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів

Учасники оборудки привласнили гроші, виділені на будівництво амбулаторій

Учасники оборудки привласнили гроші, виділені на будівництво амбулаторій

Фото: СБУ

На Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили багатомільйонну корупційну схему під час будівництва центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними досудового слідства, протиправний механізм діяв за участі посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування та афілійованих до них 14 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності.

Протягом 2018-2019 років Департамент капітального будівництва Харківської ОДА виділив загалом понад 360 мільйонів гривень для зведення 30 сільських амбулаторій у різних районах області. За результатами місцевих тендерів ці кошти були перераховані будівельним фірмам і задіяним субпідрядним організаціям. Водночас ініційовані СБУ будівельно-технічні та економічні експертизи показали, що частина із цих коштів була привласнена учасниками оборудки через суттєве завищення вартості та обсягів виконаних робіт", – зазначили в СБУ.

Встановлено, що під час зведення лише двох медичних центрів розтрата бюджетних коштів становила понад 1 мільйон гривень.

Наразі трьом керівникам підрядних фірм оголосили про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

На майно одного із них наклали арешт, ще одного фігуранта справи оголосили у розшук.

Нагадаємо, у Харківській області затримали військового, що торгував зброєю.