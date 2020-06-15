Ситуація на Донбасі: бойовики 15 разів порушили "тишу"

Також поранений один український військовий

Також поранений один український військовий

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу постраждав один український військовий.

Як передає RegioNews, про це заявляють у штабі ООС.

Стріляли поблизу Луганського, Горіхового, Травневого, Хутора Вільного, Мар'їнки і Пісків. Поблизу Авдіївки і Кам'янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Агресор обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї", - повідомляють в штабі.

За даними розвідки, українські бійці знищили одного російського найманця.

З початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині загинув один український військовий, ще двоє поранені.