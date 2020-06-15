Робота КПВВ на адмінкордоні з Кримом відновлена - МВС

Ніяких черг або затримок не виникало

Ніяких черг або затримок не виникало

Фото: МВС

За розпорядженням українського уряду повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в'їзду/виїзду на кордоні з окупованим Кримом.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

У перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України були пропущені 54 людини, 12 особам окупанти відмовили у пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

З території окупованого Криму пропущені 108 осіб. Всі вони будуть проходити самоізоляцію з допомогою програми "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники відзначають, що постановою уряду № 480 внесено зміни в документи, що регламентують порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Згідно з цими змінами під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Нагадаємо, віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що робота контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом відновиться з 15 червня.