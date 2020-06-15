09:56  15 червня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 656 нових випадків
11:11  15 червня
У Києві під будівлею КМДА велосипедисти влаштували "лежачий протест"
13:47  15 червня
Тимошенко заявила про підтримку Ляшка на довиборах у 208 окрузі
UA | RU
UA | RU
15 червня 2020, 13:51 2

Робота КПВВ на адмінкордоні з Кримом відновлена - МВС

15 червня 2020, 13:51 2
Читайте также на русском языке
Ніяких черг або затримок не виникало
Ніяких черг або затримок не виникало
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

За розпорядженням українського уряду повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в'їзду/виїзду на кордоні з окупованим Кримом.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

У перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України були пропущені 54 людини, 12 особам окупанти відмовили у пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

З території окупованого Криму пропущені 108 осіб. Всі вони будуть проходити самоізоляцію з допомогою програми "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники відзначають, що постановою уряду № 480 внесено зміни в документи, що регламентують порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Згідно з цими змінами під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Нагадаємо, віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що робота контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом відновиться з 15 червня.

Крим кордон КПВВ МВС робота
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Всі блоги »