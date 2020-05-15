Луганская ОГА потратила пять миллионов на пиар во время карантина

Глава ОГА Сергей Гайдай и его подчиненные потратили по два миллиона на прессу и телевидение

Глава ОГА Сергей Гайдай и его подчиненные потратили по два миллиона на прессу и телевидение

В 2020 году Луганская областная государственная администрация под руководством нового главы Сергея Гайдая в несколько раз увеличила расходы на свой PR, и не сокращала их даже при введении карантина.

По сравнению с предыдущим годом расходы на самопиар местной власти резко возросли.

Расходы проанализировали журналисты луганского местного издания "В час пик", пишет RegioNews.

16 марта 2020 года Департамент массовых коммуникаций ЛОГА, в лице директора Альбины Кошелевой, заключил договор с ООО "МГ-Медиа" на освещение в газете "Луганщина.юа" реформ во всех сферах социально-экономической жизни, реализации Программы экономического и социального развития в Луганской области на сумму 2,5 млн грн.

Стоимость одного квадратного сантиметра составила 17 грн 50 коп, что выше стоимости политрекламы в период выборов. В 2019 году на эти цели было потрачено всего 194,4 тысячи грн, что почти в 13 раз меньше, чем в текущем.

27 марта 2020 года Альбина Кошелева подписала договор с ООО "Телерадиокампания СТВ" на изготовление и размещение 31 штуки 30-минутных информационных передач с трехкратным последующим повтором на 2,2 млн грн. С момента заключения договора компании "СТВ" уже заплатили более 344 тысяч грн.

Для сравнения в 2019 году на услуги телевидения было потрачено 890 тысяч грн.

Последним элементом в самораскрутке главы ЛОГА стала наружная реклама. На печать постеров, их размещение и аренду бигбордов в текущем году выделено 172 тысячи грн. Единственным компаньоном здесь стало северодонецкое рекламное агентство ООО "Интерпульс".

По сравнению с прошлым годом аппетит у чиновников на наружную рекламу вырос на 35 тысяч грн.

Также профильный Департамент на текущий год арендует за 135 тысяч грн экран, висящий на здании ОГА, и выделяет деньги на изготовление роликов.

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Председатель Запорожской ОГА Туринок может покинуть свой пост.