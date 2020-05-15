Голова Запорізької ОДА Туринок може покинути свій пост - ЗМІ
Голові Запорізької ОДА надійшла пропозиція з адміністрації президента очолити Укравтодор. Віталій Туринок думає над пропозицією, але велика ймовірність того, що він погодиться.
Про це пише видання "Актуально" з посиланням на власні джерела, інформує RegioNews.
Непрямо цю інформацію в своєму телеграм-каналі підтвердив перший заступник ОП Сергій Трофімов.
Також у ЗМІ є інформація про те, що на посаду голови Запорізької ОДА вже є кілька кандидатів, найбільш вірогідним з яких називають Віталія Боговіна. Ймовірність його призначення активно обговорювалася ще в 2019 році, але тоді обрали Туринка.
Довідка:
Боговін Віталій Вікторович - співвласник групи компаній BKW Group, в яку входять 16 юридичних осіб і понад 1800 робітників.
Закінчила Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Пройшов шлях від бригадира до найманого директора агрофірми. З 2006 розпочав власний бізнес.
У 2010 році, разом з партнером Вадимом Коверником почали створення агрохолдингу Landfort, який займається обробкою землі і виробництвом сільгосппродукції. Станом на 2019 рік в структуру цього агрохолдингу входить 7 підприємств в 3-х областях.
В 2016 році Боговін об'єднав всі свої активи в ЦК BKW. Загальна площа земель, які обробляє ЦК BKW досягає 38 тисяч га і має зерносховища об'ємом 112,9 тисяч кв. м.
У червні 2019 року Боговін брав участь у позачергових виборах до Верховної ради 9 скликання. Балотувався по 78 одномандатному округу – там, де розташовані його підприємства. Висувався від партії "Слуга Народу". Програв представникові "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову.
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