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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
17 квітня 2020, 12:48 18

Окупанти "ЛНР" перейменували Луганськ на Ворошиловград

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17 квітня 2020, 12:48 18
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"Документ" у Facebook опублікував український журналіст Андрій Діхтяренко, пише RegioNews.

У тексті йдеться, що найменування "місто Ворошиловград" буде використовуватися поряд з найменуванням "місто Луганськ" при проведенні заходів, пов'язаних з Другою світовою війною.

Довідка: Луганськ називався Ворошиловградом у 1935-1958 і 1970-1990 роках на честь радянського військового Климента Ворошилова.

Ворошилов народився 23 січня 1881 року. В 1953 - 1960 роках був головою президії верховної ради СРСР. Двічі герой Радянського Союзу, герой соціалістичної праці. Один із перших Маршалів Радянського Союзу (1935 рік). Під час Великого терору Ворошилов в числі інших наближених Сталіна брав участь у розгляді так званих "розстрільних списків".

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ЛНР окупанти переіменування Луганська область
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