Окупанти "ЛНР" перейменували Луганськ на Ворошиловград
"Документ" у Facebook опублікував український журналіст Андрій Діхтяренко, пише RegioNews.
У тексті йдеться, що найменування "місто Ворошиловград" буде використовуватися поряд з найменуванням "місто Луганськ" при проведенні заходів, пов'язаних з Другою світовою війною.
Довідка: Луганськ називався Ворошиловградом у 1935-1958 і 1970-1990 роках на честь радянського військового Климента Ворошилова.
Ворошилов народився 23 січня 1881 року. В 1953 - 1960 роках був головою президії верховної ради СРСР. Двічі герой Радянського Союзу, герой соціалістичної праці. Один із перших Маршалів Радянського Союзу (1935 рік). Під час Великого терору Ворошилов в числі інших наближених Сталіна брав участь у розгляді так званих "розстрільних списків".
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