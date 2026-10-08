Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи буде вивозити дітей з Києва
Чимало людей, зокрема - артисти, виїхали зі столиці через частіші обстріли. Ведуча Катерина Осадча розповіла, чи є в неї такі плани
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами ведучої, вона, як і всі батьки, хвилюється за своїх синів, коли вони в школі чи дитячому садочку. Проте наразі вона не планує вивозити 5-річного Данила та 9-річного Івана зі столиці.
"Діти навчаються в Києві, у бомбосховищах. Ми не плануємо їхати на Західну Україну! На скільки це буде можливо, настільки довго ми будемо в Києві", - каже Катерина Осадча.
Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова вирішила вивезти дітей у більш безпечну область. Це сталось після вибухів на Київщині.
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