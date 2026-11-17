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Латвійський актор Олександр Олексенко мобілізувався до ЗСУ. Він підтвердив це після тривалої відсутності в соцмережах

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Протягом трьох місяців артист не з'являвся у соцмережах. Тепер він вийшов на зв'язок та повідомив про своє рішення мобілізуватись до українського війська.

"Вибачте, що пропав з радарів останнім часом. У моєму житті відбулися великі зміни – я мобілізувався до ЗСУ. Зараз проходжу службу, адаптуюся до нових реалій. Головне – зі мною все в порядку", - каже Олександр Олексенко.

Нагадаємо, що Олександр Олексенко народився в Латвії, в місті Єкабпілс. Проте акторську діяльність він пов'язав з Україною: вчився в університеті театру та кіно імені Карпенка Карого, а згодом працював у Київському драматичному театрі "Браво". Глядачам він знайомий, зокрема, по фільму "Крути. 1918" та серіалу "Черговий лікар".