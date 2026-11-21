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Співачка Даша Майорова з коханим Ернестом Абрамовим у стосунках понад три роки. Вона розповіла, чому вони досі не одружились

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Даша Майорова розповіла, що з коханим Ернестом її пов'язують не лише стосунки, але й творчість. Виявилось, вони разом створюють музику. За її словами, він безпосередньо пов'язаний із її роботою.

При цьому з весіллям вони ще не квапляться. За словами артиски, вони поки що навіть не обговорюють одруження. Даша додала, що пропозиції руки та серця від Ернеста ще не отримувала.

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка" вийшла заміж. У мережі з'явились фото з весілля Катерини Лозовицької.