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Відомий український актор Роман Ясіновський відверто розповів про заробітки. За його словами, зарплати з театру йому на життя не вистачає

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Наразі Роман Ясіновський грає близько 18 ролей у театрі Франка. Це і акторські роботи, і масові сцени. При цьому він зазначив, що йому доводиться шукати додаткові джерела доходу.

"Я спочатку якось думав, що це несправедливо, але потім я це прийняв. Так, мені хочеться більшої зарплати, звичайно, бо цієї зарплати в театрі, мені її бракує дуже сильно", - каже актор.

Він зазначив, що попри роботу в театрі, викладання та знімання в кіно, він досі бере замовлення як водій таксі. Додаткові поїздки стали важливою частиною його бюджету.

"Мені конкретно треба в місяць заробляти приблизно 2000 доларів. Конкретно, щоби закрити потреби свої та доньки. А в театрі в мене зарплата 23 000. Я викладач, але я не буду навіть говорити, скільки це коштує", - каже артист.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.