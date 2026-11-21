Фото з відкритих джерел

Співачка Аліна Гросу прокоментувала чутки про свою родину. Вона пояснила, на чому насправді заробляють її батьки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Нерідко кажуть, що нібито в Аліни Гросу дуже заможні батьки. При цьому артистка розповіла, що насправді у них не такий рівень доходу, щоб мати власний літак. Однак її батьки дійсно мають бізнес: їхня справа пов'язана з виробництвом яєць.

"Батьки займаються яйцями. Дуже багато хто каже, що в нас дуже великі статки, то в нас літаків, якщо що, немає. Головний бізнес батьків – це саме яйця", - каже Аліна Гросу.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.