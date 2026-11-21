Співачка Аліна Гросу розповіла, на чому заробляють її батьки
Співачка Аліна Гросу прокоментувала чутки про свою родину. Вона пояснила, на чому насправді заробляють її батьки
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Нерідко кажуть, що нібито в Аліни Гросу дуже заможні батьки. При цьому артистка розповіла, що насправді у них не такий рівень доходу, щоб мати власний літак. Однак її батьки дійсно мають бізнес: їхня справа пов'язана з виробництвом яєць.
"Батьки займаються яйцями. Дуже багато хто каже, що в нас дуже великі статки, то в нас літаків, якщо що, немає. Головний бізнес батьків – це саме яйця", - каже Аліна Гросу.
Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.
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