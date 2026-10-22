Застрелив подружжя та викрав їхнє авто: на Львівщині суд залишив убивці довічне ув’язнення

Фото: прокуратура Львівської області

Апеляційний суд залишив без змін вирок 38-річному жителю Львівщини, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство подружжя поблизу Лопатина

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, наприкінці вересня 2024 року чоловік проник через вікно до будинку односельчанина та викрав із сейфа мисливську гладкоствольну рушницю з патронами. Також він забрав камуфляжний костюм, бінокль, мобільні телефони, ніж, військову аптечку, налобний ліхтарик, продукти та алкоголь.

На початку жовтня, скориставшись викраденою зброєю, чоловік убив подружжя у їхньому будинку поблизу Лопатина Шептицького району.

Увечері нападник зайшов до оселі та на кухні двічі вистрелив у голову 48-річній жінці. Коли він вийшов із будинку, побачив, що повернувся 51-річний господар. Чоловік також вистрелив йому в голову. Обоє потерпілих загинули на місці.

Після вбивства нападник забрав продукти, алкоголь і гаманець загиблого, у якому були євро, долари, злоті та гривні. Потім він сів у автомобіль подружжя та втік.

Наступного ранку зять загиблих, не змігши зв’язатися з ними, приїхав перевірити, що сталося. Він знайшов родичів мертвими та викликав поліцію.

Після злочину чоловік близько місяця переховувався від правоохоронців. У листопаді 2024 року його розшукали на території Волинської області. Під час затримання він намагався застрелитися, однак медики врятували його життя.

Чоловіка обвинувачували в умисному вбивстві двох людей із корисливих мотивів, крадіжці та незаконному заволодінні транспортним засобом.

У лютому 2026 року суд першої інстанції призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений оскаржив вирок і просив призначити додаткову судово-психіатричну експертизу, намагаючись домогтися визнання його неосудним.

Однак під час розгляду справи в апеляційному суді чоловік уже просив пом’якшити покарання та замінити довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі.

Апеляційний суд відхилив скаргу захисту та залишив вирок без змін. Рішення набрало законної сили, повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові. Нападник металевою трубою декілька разів ударив чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.