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27 жовтня 2026, 16:55

Ножем у шию: на Київщині жінка вбила свого співмешканця

27 жовтня 2026, 16:55
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Фото: Національна поліція
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На Київщині жінку затримали за підозрою у вбивстві. Жертвою став її співмешканець

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, сталась сварка між парою. 63-річний чоловік кинув в бік співмешканки ножа. Після цього жінка підняла з підлоги ніж та завдала ним удар в шию своєму співмешканцю. Від отриманої травми він загинув на місці.

51-річну жінку затримали. Вона отримала підозру.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.

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