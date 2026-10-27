Ножем у шию: на Київщині жінка вбила свого співмешканця
На Київщині жінку затримали за підозрою у вбивстві. Жертвою став її співмешканець
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, сталась сварка між парою. 63-річний чоловік кинув в бік співмешканки ножа. Після цього жінка підняла з підлоги ніж та завдала ним удар в шию своєму співмешканцю. Від отриманої травми він загинув на місці.
51-річну жінку затримали. Вона отримала підозру.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.
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