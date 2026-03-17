Вбивство Ігоря Комарова на Балі: Інтерпол назвав імена підозрюваних

Індонезія подала підозрюваних по справі Ігоря Комарова в міжнародний розшук. У відомстві назвали їхні імена

Про це повідомляє Інтерпол, передає RegioNews.

Йдеться про п’ятьох осіб: українців Дениса Галушка, Романа Мельника та Василя Немеша, а також громадянина РФ Миколу Петрика і громадянина Казахстану Владислава Аханова. Їх підозрюють у викраденні, вимаганні та вбивстві Ігоря Комарова.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.