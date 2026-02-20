На Балі чеченці викрали синів українських кримінальних авторитетів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вихідці з Чечні викрали синів двох кримінальних авторитетів. Йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комаровського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ракурс.

Як зазначається, першому вдалося втекти, а другий досі залишається у викрадачів. Відомо, що заручника катують і вимагають від батьків 10 мільйонів доларів.

За інформацією деяких джерел, викрадені Єрмак Петровський та Ігор Комаровський можуть бути причетними до діяльності сумнозвісних кол-центрів, які "розводять на гроші" громадян Російської Федерації.

Як повідомлялось, українська співачка Анна Трінчер під час відпустки на Балі змушена була звернутися за медичною допомогою. Артистку вкусила невідома комаха.