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23 жовтня 2026, 21:20

На Житомирщні чоловік вбив свою співмешканку

23 жовтня 2026, 21:20
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Фото: Національна поліція
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Зловмиснк стався у селищі Черняхів. Жертвою стала 44-річна жінка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

21 жовтня правоохоронцям повідомили про смерть 44-річної місцевої жительки. Виявилось, що до цього причетний її 38-річний співмешканець. Коли вони під час застілля з алкоголем посварились, він завдав їй кілька ударів ножем. Внаслідок поранення жінка померла.

"Син жінки, який у цей час також знаходився в квартирі, зрозумівши, що трапилося, покликав на допомогу сусіда. Той уже повідомив про подію медикам та поліцейським", - кажуть в поліції.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.

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