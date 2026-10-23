На Житомирщні чоловік вбив свою співмешканку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

21 жовтня правоохоронцям повідомили про смерть 44-річної місцевої жительки. Виявилось, що до цього причетний її 38-річний співмешканець. Коли вони під час застілля з алкоголем посварились, він завдав їй кілька ударів ножем. Внаслідок поранення жінка померла.

"Син жінки, який у цей час також знаходився в квартирі, зрозумівши, що трапилося, покликав на допомогу сусіда. Той уже повідомив про подію медикам та поліцейським", - кажуть в поліції.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.