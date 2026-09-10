Чоловік акторки Наталки Денисенко зізнався, скільки він заробляє
Чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Юрій Ярошенко розповів, що раніше мав свій бізнес. Це була мережа магазинів інструментів у Черкаській області. Проте згодом він вирішив це все продати. Наразі він заробляє на діяльності у соцмережах. За його словами, це може бути близько 3-3,5 тисячі доларів. Гроші з продажу бізнесу чоловік реінвестував.
"Я заробляю на рекламі в Instagram. І наш бізнес зараз прив'язаний до рекламування в Instagram. Це звична справа. Можу сказати чітко, скільки я витрачаю. У мене є діти, зобов'язання і зараз ми з'їхалися з Наталкою. Це в середньому від 100 до 150 тисяч. Із заробітком буває по різному: може бути менше, а буває і більше, звичайно", - говорить Ярошенко.
Нагадаємо, раніше Юрій Ярошенко розповів, чому він не на фронті. За словами чоловіка Наталки Денисенко, він визнаний непридатним до військової служби.