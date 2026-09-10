Чоловік акторки Наталки Денисенко зізнався, скільки він заробляє

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Юрій Ярошенко розповів, що раніше мав свій бізнес. Це була мережа магазинів інструментів у Черкаській області. Проте згодом він вирішив це все продати. Наразі він заробляє на діяльності у соцмережах. За його словами, це може бути близько 3-3,5 тисячі доларів. Гроші з продажу бізнесу чоловік реінвестував.

"Я заробляю на рекламі в Instagram. І наш бізнес зараз прив'язаний до рекламування в Instagram. Це звична справа. Можу сказати чітко, скільки я витрачаю. У мене є діти, зобов'язання і зараз ми з'їхалися з Наталкою. Це в середньому від 100 до 150 тисяч. Із заробітком буває по різному: може бути менше, а буває і більше, звичайно", - говорить Ярошенко.

Нагадаємо, раніше Юрій Ярошенко розповів, чому він не на фронті. За словами чоловіка Наталки Денисенко, він визнаний непридатним до військової служби.