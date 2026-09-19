"У нього була вагітна дружина": відомий актор розповів, як його син мобілізувався до ЗСУ

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Відомий український актор Богдан Бенюк вперше розповів про сина в ЗСУ. Артист розповів, коли та як це сталось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

29-річний син Богдана Бенюка служить у ЗСУ. За словами артиста, це було після того, як Сергій захистив дисертацію. Його дружина тоді була вагітна, але він все одно вирішив йти до війська.

"Він учився в аспірантурі – доктор філософських наук. Захистив дисертацію 4 вересня, а 8-го вже був у Запоріжжі. На той час хлопцеві було 27 років. То що я маю казати? Він робить вибір. У нього була вагітна дружина, й він іде. Які знайти слова казати дорослій людині? Але він іде і є там. Дай Боже, аби тривалий час робив свою справу й отримав перемогу", - каже Богдан Бенюк.

Зараз у актора вже народилась онука. Він допомагає невістці. Син приїжджає до родини, щоб побачити доньку тоді, коли йому вдається отримати відпустку.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро Шевченко доєднався до війська. Багатьом глядачам він відомий по шоу "Холостячка", де він боровся за серце співачки Злати Огнєвіч.