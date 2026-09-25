"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко показала кадри біля її будинку

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наталка Денисенко розповіла, що російський снаряд впав у пішохідній зоні між церквою та пологовим будинком.

"Сьогодні зранку ледве встала. Ракета біля нас влучила в пішохідну зону між пологовим будинком і церквою", - каже акторка.

Також про це розповів її колишній чоловік, актор Андрій Федінчик. Він опублікував фото спалених автомобілів та розповів, що саме в цьому пологовому будинку народився їхній син Андрійко.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.