22:20  24 вересня
Четверо постраждалих, серед них дитина: на Кіровоградщині зіткнулися два авто
20:45  24 вересня
На Житомирщині чоловік застрелив собаку сусідки
20:37  24 вересня
На Кіровоградщині судитимуть адміна Telegram-каналу, який під виглядом "погоди" попереджав про ТЦК
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 01:55

"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко показала кадри біля її будинку

25 вересня 2026, 01:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни вчергове атакували столицю. Зокрема - Подільський район, де живе відома акторка Наталка Денисенко

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наталка Денисенко розповіла, що російський снаряд впав у пішохідній зоні між церквою та пологовим будинком.

"Сьогодні зранку ледве встала. Ракета біля нас влучила в пішохідну зону між пологовим будинком і церквою", - каже акторка.

Також про це розповів її колишній чоловік, актор Андрій Федінчик. Він опублікував фото спалених автомобілів та розповів, що саме в цьому пологовому будинку народився їхній син Андрійко.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста. Загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Даша Кацуріна відверто розповіла, скільки їй коштував новий бізнес під час війни
24 вересня 2026, 01:35
Акторка Дар'я Трегубова зізналась, скільки грошей витрачає на одяг
24 вересня 2026, 00:55
Помер скандальний російський ведучий Сергій Сосєдов
24 вересня 2026, 00:35
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
25 вересня 2026, 01:35
"Я не мавпа": співак Шугар жорстко звернувся до шанувальників
25 вересня 2026, 00:55
Ціни на АЗС знову "штормить": скільки коштує бензин і дизель
24 вересня 2026, 23:55
В Україні цінники на горіхи стали космічними: які ціни в супермаркетах
24 вересня 2026, 23:35
Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині постраждали троє людей
24 вересня 2026, 22:58
Четверо постраждалих, серед них дитина: на Кіровоградщині зіткнулися два авто
24 вересня 2026, 22:20
Росія масовано атакувала Одещину: постраждали 11-місячна дівчинка та її мати
24 вересня 2026, 21:58
У Запоріжжі поліцейські врятували жінку від самогубства
24 вересня 2026, 21:40
У Нікополі чоловік під час сварки кілька разів ударив знайомого ножем
24 вересня 2026, 21:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »