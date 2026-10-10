Акторка Ксенія Мішина пошкодила своє нове авто за 5 мільйонів

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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як розповіла акторка, коли вона здійснювала маневр, зачепила боком паркувальний стовпчик із ланцюгом. В результаті на одному з боків автомобіля з'явились глибокі горизонтальні подряпини та вм’ятини, які проходять через обидві дверцята.

"От би щодня такий відгук аудиторії! Пишуть мені: "Що ти зробила, це ж нова машина!". Все вже, не нова машина. Все! Інше повідомлення: "Молодець, обкатала, вітаю!". Інше повідомлення: "У такі моменти дякую, що взяли грошима, а не здоров’ям". От я теж так вважаю. Є два варіанти, як поводитися: довести себе до істерики, але що це змінить — нічого. Є інший варіант — це ж просто метал. Так сталося...", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пояснювала, чому не планує виходити заміж. Зараз акторка сама виховує свого сина Платона і, за її словами, пишається статусом матері-одиначки.