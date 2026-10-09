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09 жовтня 2026, 01:35

Кухар Євген Клопотенко зізнався, шо хоче дітей: які плани у нього з дружиною

09 жовтня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Відомий ресторатор Євген Клопотенко розповів про плани щодо батьківства. Виявилось, що він підходить до цього дуже відповідально

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами шеф-кухаря, він мріє про малюка дуже давно. Проте, на його думку, до "поповнення" в родині варто підходити відповідально. До того ж, він не вважає, що народження дитини повинне ставити хрест на його кар'єрі.

"Для мене це не означає відмовитися від себе, своєї роботи чи того, що любиш. Я б хотів знайти баланс, у якому є місце і потребам дитини, і нашим із Катериною. Думаю, важливо домовлятися, розділяти турботу й підтримувати одне одного", - каже Євген Клопотенко.

Клопотенко часто говорить про те, що кулінарія приносить йому задоволення. Він розповів, хто готує в його шлюбі.

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