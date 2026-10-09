Ведучий Олександр Педан переніс серйозну операцію

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Ведучий Олександр Педан переніс операцію після травми. Тепер він розповів, як проходить його реабілітація

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Кілька тижнів тому ведучий зламав руку. Рентген показав складний перелом зі зміщенням. Така травма вимагала термінової операції. Лікарі встановили в руку ведучого спеціальну фіксуючу пластину. Зараз він перебуває на стадії реабілітації та зазначає, що почувається добре, а післяопераційний шов майже непомітний.

"Тепер я трохи трансформер. Я навіть не розповідав, але три тижні тому зламав руку – перелом зі зміщенням. Мені розрізали, зробили пластину й тепер рухаю рукою. Навіть шовчика не видно. І хоч спорт не можна, але потихеньку", - каже Олександр Педан.

Нагадаємо, раніше гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий дістав тяжке поранення, через що почав користуватись кріслом колісним. Тепер стало відомо, що за кордоном йому зробили операцію.