Співачка Оля Полякова розповіла, як із чоловіком підготувала будинок до блекаутів

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Співачка Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський готують їхній будинок до зими. Артистка розповіла, яка в них ситуація з електроенергією

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олі Полякової, вони традиційно запасаються дровами. Адже саме так вони опалюють будинок. Також цьогоріч родина купила новий генератор.

"У нас усе є. Ми закуповуємо дрова, палимо дровами. Цього року купили новий генератор", - каже співачка.

Оля Полякова додала, що технічними питаннями в родині займається її чоовік. Сама вона не знає деталей.

"Я навіть не знаю, який генератор — дизельний чи якийсь інший. Цим чоловік займається. Головне, щоб я приїхала, а там було тепло і затишно. І над головою нічого не летіло", - каже Полякова.

Нагадаємо, ведучий Григорій Решетник із дружиною теж готуються до зими. Вони вже встановили сонячні панелі. Журналісти підрахували, скільки може коштувати така підготовка.