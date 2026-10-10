Актриса Ксения Мишина повредила свой новый автомобиль за 5 миллионов

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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как рассказала актриса, когда она совершала маневр, задела боком парковочный столбик с цепью. В результате на одной из сторон автомобиля появились глубокие горизонтальные царапины и вмятины, проходящие через две дверцы.

"Вот бы каждый день такой отзыв аудитории! Пишут мне: "Что ты сделала, это же новая машина!". Все уже, не новая машина. Все! Другое сообщение: "Молодец, обкатала, поздравляю!" Другое сообщение: "В такие моменты спасибо, что взяли деньгами, а не здоровьем". Вот я тоже так считаю. Есть два варианта, как вести себя: довести себя до истерики, но что это изменит — ничего. Есть другой вариант — это просто металл. Так получилось...", - говорит артистка.

Напомним, ранее Ксения Мишина объясняла, почему не планирует выходить замуж. Сейчас актриса сама воспитывает своего сына Платона и, по ее словам, гордится статусом матери-одиночки.