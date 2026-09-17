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17 вересня 2026, 00:55

Співачка alyona alyona виїхала з Києва

17 вересня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Українська співачка alyona alyona вирішила переїхати з Києва. За її словами, останнім часом вона жила на два міста

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Артистка розповіла, що майже постійно знаходиться у потягах. Однак через постійні обстріли вона не може гарантувати, що всюди встигатиме. Тому вона вирішила переїхати зі столиці. Тепер вона житиме на Франківщині, де у неї живе коханий чоловік.

"За останній час я просто втомилася жити в потягах. Франківщина для мене вже давно як рідна: тут кохана людина, друзі, фотостудія, музиканти, атмосфера та природа. Я постійно сюди їздила, але через постійні затримки й зсуви графіків потягів стало майже неможливо планувати роботу та життя. Настав час обрати себе, трохи заспокоїтися й сповільнитися", - говорить співачка.

Вона зізналась, що останнім часом вона займалась всім, крім творчості. Тепер, на новому місці, вона планує знову писати музику.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова вирішила вивезти дітей у більш безпечну область. Це сталось після вибухів на Київщині.

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