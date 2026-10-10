Реперка alyona alyona призналась, какие у нее трудности из-за веса более 120 килограммов

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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Как это жить человеку моих форм? Мне комфортно! Я бы сказала, сложнее подбирать одежду, это правда. Мне труднее пройти между двух узких стен, трудно закинуть ногу на ногу. Это то, что мне может где-то мешать. Жить в этом теле — это не вписываться в стандарты, потому что есть какие-то стандартные места в автобусе. Например, путешествуя по какому-то автобусу, я могу купить себе два места", - говорит alyona alyona.

Она отметила, что со здоровьем у нее все нормально. Однако могут быть определенные папилломы в складках тела, также местами темнеет кожа из-за трения. Однако для певицы это не очень критично, потому что, по ее словам, у нее ничего не болит. В частности, она привыкла к растяжкам.

"Я себе нравлюсь не вся. Но все равно есть подсознательный какой-то стандарт фигуры. Моя полнота — это мужской тип, я треугольная. У меня верх больше, а низ — меньше. Я бисимметрию своего тела изменила. То, что я полна, мне глаз. Относительно похудения, я хотела весить 80 кг. К сожалению, еще с юношества мой вес набрался, и вот такой мой стандарт — 125 кг", - говорит артистка.

Напомним, ранее артистка рассказала, что она решила уехать из столицы. По ее словам, она долгое время жила на два города.