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10 жовтня 2026, 00:35

Блогерка Даша Кубік показала наслідки обстрілу біля її будинку

10 жовтня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Блогерка Даша Кубік показала наслідки обстрілу. Виявилось, що російська ракета влучила прямо поруч з її будинком

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Даші Кубік, російська ракета влучила прямо її житлового комплексу. Вибухова хвиля була дуже сильна. Проте, дівчина зізнається, вона настільки звикла до цьго, що навіть не здригнулась.

"Це вчорашній ранок отак почався – прям біля ЖК мого приліт. Жахливо, що це наша буденність, до якої психіка вже звикає. Я від вибуху чомусь не здригнулась навіть, просто подумала, що це прям ну дуже близько. Зібралась і поїхала працювати, просто сюр. Мені так шкода людей. І дуже сильно сумно, дуже", - каже блогерка.

Нагадаємо, раніше підприємиця Світлана Павелецька розповіла про удар ворога по її підприємству. Йдеться про склад, де зберігаються книги видавництва, в якому Світлана є співвласницею.

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