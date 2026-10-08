20:30  07 жовтня
Екстрені відключення світла у Києві та області: графіки не діють
16:35  07 жовтня
У Харкові військові продавали виключення з військового обліку за 6 тисяч
15:57  07 жовтня
На Дніпропетровщині російський FPV-дрон вдев'яте атакував дільницю ДТЕК
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2026, 00:35

Росіяни атакували бізнес дружини Дмитра Кулеби

08 жовтня 2026, 00:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська підприємиця Світлана Павелецька розповіла про удар ворога по її підприємству. Йдеться про склад, де зберігаються книги видавництва, в якому Світлана є співвласницею

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дружина Дмитра Кулеби розповіла, що це стається вже вдруге за останні три місяці. Крім того, це сталось перед тим, як "Книголав" буде святкувати 10 років.

"У липні російські ракети знищили наш склад і близько 250 тисяч книг. Ми вже передрукували частину накладів, завезли новинки, знайшли новий склад. Потроху відновлювали те, що втратили. І сьогодні вночі прилетіло знову", - каже Павелецька.

Нагадаємо, російські окупанти вже тривалий час атакують український бізнес. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Донька Олі Полякової показала нову квартиру в США
07 жовтня 2026, 01:35
Зіркова тренерка Марина Боржемська зізналась про погіршення здоров'я
07 жовтня 2026, 00:55
"Не бачила живота": мама Лесі Нікітюк не вірила, що донька сама народила сина
07 жовтня 2026, 00:35
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи буде вивозити дітей з Києва
08 жовтня 2026, 01:35
Співачка Наталка Карпа розповіла про поранення її чоловіка на фронті
08 жовтня 2026, 00:55
Ціни на АЗС штормить: скільки зараз коштує бензин та дизель
07 жовтня 2026, 23:55
На Буковині чоловік подарував аферистам гроші - як це сталось
07 жовтня 2026, 23:35
На Миколаївщині жінку судили за репости в TikTok
07 жовтня 2026, 23:15
У Дніпрі продавали інвалідність за 3 тисячі
07 жовтня 2026, 22:55
У Конотопському районі на Сумщині через детонацію вибухівки загинули двоє підлітків
07 жовтня 2026, 22:50
Путін влаштував собі на день народження криваві жнива
07 жовтня 2026, 22:40
У Запоріжжі агент РФ планував підірвати українського десантника
07 жовтня 2026, 22:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »