Росіяни атакували бізнес дружини Дмитра Кулеби

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Українська підприємиця Світлана Павелецька розповіла про удар ворога по її підприємству. Йдеться про склад, де зберігаються книги видавництва, в якому Світлана є співвласницею

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дружина Дмитра Кулеби розповіла, що це стається вже вдруге за останні три місяці. Крім того, це сталось перед тим, як "Книголав" буде святкувати 10 років.

"У липні російські ракети знищили наш склад і близько 250 тисяч книг. Ми вже передрукували частину накладів, завезли новинки, знайшли новий склад. Потроху відновлювали те, що втратили. І сьогодні вночі прилетіло знову", - каже Павелецька.

Нагадаємо, російські окупанти вже тривалий час атакують український бізнес. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники.