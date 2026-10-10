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10 октября 2026, 00:35

Блогер Даша Кубик показала последствия обстрела возле ее дома

10 октября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Блоггерша Даша Кубик показала последствия обстрела. Оказалось, что российская ракета попала прямо рядом с ее домом

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Даши Кубик, российская ракета попала прямо ее жилому комплексу. Взрывная волна была очень сильна. Однако, девушка признается, она настолько привыкла к этому, что даже не дрогнула.

"Это вчерашнее утро так началось - прям возле ЖК моего прилет. Ужасно, что это наша обыденность, к которой психика уже привыкает. Я от взрыва почему-то не дрогнула даже, просто подумала, что это прям ну очень близко. Собралась и уехала работать, просто сюр. Мне так жаль людей. И очень сильно грустно, очень", - говорит блогерша.

Напомним, ранее предпринимательница Светлана Павелецкая рассказала об ударе врага по ее предприятию. Речь идет о составе, где хранятся книги издательства, где Светлана является совладелицей.

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