Блогер Даша Кубик показала последствия обстрела возле ее дома
Блоггерша Даша Кубик показала последствия обстрела. Оказалось, что российская ракета попала прямо рядом с ее домом
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам Даши Кубик, российская ракета попала прямо ее жилому комплексу. Взрывная волна была очень сильна. Однако, девушка признается, она настолько привыкла к этому, что даже не дрогнула.
"Это вчерашнее утро так началось - прям возле ЖК моего прилет. Ужасно, что это наша обыденность, к которой психика уже привыкает. Я от взрыва почему-то не дрогнула даже, просто подумала, что это прям ну очень близко. Собралась и уехала работать, просто сюр. Мне так жаль людей. И очень сильно грустно, очень", - говорит блогерша.
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